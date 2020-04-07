Россия ежедневно производит 1,6 млн масок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия нарастила производство 1,6 млн масок в день, пишет РИА «Новости».
«Мы сегодня вышли на параметр производства с российскими предприятиями почти 1,6 млн масок медицинских», — сказал Мантуров.
Министр добавил, что также отшиваются марлевые маски.
В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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