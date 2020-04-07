МСП Банк выдал первые беспроцентные кредиты компаниям, пострадавшим от коронавируса

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал первые беспроцентные кредиты для поддержки субъектов МСП, пострадавших от распространения коронавируса. Поддержку получили три предприятия, занимающиеся грузоперевозками в Краснодарском крае и Ростовской области, и одна транспортная компания из Пермского края. В совокупности банк предоставил 17,5 млн рублей для обеспечения заработной платой 175 сотрудников.

Благодаря поддержке МСП Банка компании смогут продолжить беспрерывную деятельность со стабильной оплатой труда своих сотрудников. Клиенты планируют адаптироваться к текущей экономической обстановке на рынке грузоперевозок и сохранить текущие объемы деятельности.

Компании являются действующими клиентами банка, процедура выдачи кредита была реализована для них в рекордно короткие сроки – за 1 рабочий день.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников сообщил: «Еще одна программа, которую мы запускаем на этой неделе, – кредиты под выплату зарплаты. Конечной целью нашей политики является сохранение занятости, поддержание заработных плат. С этой целью запустили такой проект: по МРОТу на каждого занятого у предпринимателя будет возможность взять кредит под 0%. Это опять же МСП, пострадавшие отрасли, для того чтобы на 6 месяцев предприниматель мог получить передышку».

Напомним, МСП Банк с 1 апреля 2020 года запустил новый беспроцентный кредитный продукт для субъектов МСП, направленный на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, в частности на выплату заработной платы. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0% годовых.

Данный продукт реализуется в рамках оперативных мер Правительства по поддержке малых и средних предприятий. Для запуска этого льготного кредита с лимитом в размере 5 млрд рублей ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство. Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал, что у организаций развития есть необходимые инструменты, чтобы гибко реагировать на потребности реальной экономики и поддержать предпринимателей и трудовые коллективы.