РБК: дешевый бензин запретят ввозить в Россию
Правительство России решило временно запретить поставлять в Россию дешевый бензин в условиях падения цен на нефть. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на три федеральных чиновника и одного из участников топливного рынка.
Кабмин хочет на время полностью запретить ввоз дешевого бензина на внутренний рынок. По данным источников, с таким предложением выступило Минэнерго, а профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал.
Планируется, что запрет на дешевый бензин начнет действовать уже в ближайшее время. Официально об этом решении должны объявить в течение апреля, а на законодательном уровне оно будет закреплено позднее. Такие меры будут действовать до сентября 2020 года или пока цены на нефть не начнут стабилизироваться.
Представители ведомства и Борисова не стали комментировать эту информацию.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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