Запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкалье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/221/13025221/RIAN_5538947.HR-pic905-895x505-62152.jpg">

Полный запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкальском крае в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.

Запрет будет действовать в предстоящие выходные, после чего его отменят и введут временной промежуток, в который будет разрешена продажа алкогольных напитков, отметил Бардалеев. Он подчеркнул, что продажа будет осуществляться исключительно в дневное время.

Ранее в регионе был введен запрет на продажу алкоголя на время объявленных президентом России выходных дней.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Забайкалье временно запретили продажу алкоголя