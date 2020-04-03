Запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкалье
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Полный запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкальском крае в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.
Запрет будет действовать в предстоящие выходные, после чего его отменят и введут временной промежуток, в который будет разрешена продажа алкогольных напитков, отметил Бардалеев. Он подчеркнул, что продажа будет осуществляться исключительно в дневное время.
Ранее в регионе был введен запрет на продажу алкоголя на время объявленных президентом России выходных дней.
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