Мантуров: РФ в середине апреля будет выпускать 4 млн масок в сутки

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров не исключил, что в стране в середине апреля будут производить 4 млн различных типов защитных масок в сутки. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE».

Он сообщил, что на сегодняшний день предприятия выпускают почти полмиллиона масок в сутки. Глава Минпромторга уточнил, что речь идет о марлевых масках.

«И в середине апреля, максимум 20 апреля, у нас вместе с легкой промышленностью и организациями ФСИН будет производиться почти 2 млн масок. <…> Итого выходим [на объем производства] 4 млн масок в день», — заявил Мантуров.

Он отметил, что ежедневный дефицит масок в стране должен покрываться к середине апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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