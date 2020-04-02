Кабмин РФ выделил 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

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Правительство России выделило 5,2 миллиарда рублей из резервного фонда на закупку автомобилей скорой помощи для регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 5208000 тыс. рублей...», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что должно быть приобретено не менее 1200 автомобилей.

Минпромторг в течение двух дней должен представить в Минздрав перечень возможных к закупке типов автомобилей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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