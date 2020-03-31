Минтруд напомнил о незаконности отправки россиян в неоплачиваемый отпуск

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В министерстве труда России напомнили работодателям, что они не имеют права отправлять сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы против его согласия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на комментарий ведомства.

В министерстве отметили, что отправлять в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно. Однако сам работник может взять отпуск за свой счет, но только по собственному желанию. Если же работодатель настаивает на обратном, то россиянину следует обратиться в трудовую инспекцию.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил, чтобы больничный рассчитывался из суммы не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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