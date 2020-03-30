Индексы РФ подросли вслед за мировыми биржами

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Российские индексы показывают рост на фоне падения цен на нефтяном рынке вслед за западными фондовыми рынками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так на закрытии индекс Мосбиржи увеличился до 2433,35 пункта на 1,34%.

Кроме того, рост на 0,33% показал индекс РТС, поднявшийся до 958,54 пункта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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