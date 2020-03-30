Нефть марки Urals обновила минимум за 21 год
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Цена на нефть российской марки Urals обновила исторический минимум за 21 год, 30 марта баррель данной марки торговался по $16,2, сообщает агентство нефтяной информации Argus.
Российсккая нефть упала в цене до минимума 1999 года.
Всего за неделю Urals потерял в цене $5,51 на фоне сообщений о наращивании Саудовской Аравией добычи углеводородов и распространение пандемии COVID-19 по миру.
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