Нефть марки Urals обновила минимум за 21 год

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Цена на нефть российской марки Urals обновила исторический минимум за 21 год, 30 марта баррель данной марки торговался по $16,2, сообщает агентство нефтяной информации Argus.

Российсккая нефть упала в цене до минимума 1999 года.

Всего за неделю Urals потерял в цене $5,51 на фоне сообщений о наращивании Саудовской Аравией добычи углеводородов и распространение пандемии COVID-19 по миру.

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