Ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила

На Алтае суд отказал в примирении ревнивцу, переломавшему жене кости. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Супруги из Новоалтайска поссорились на почве ревности. Агрессивный муж заподозрил жену в измене и сломал ей восемь ребер. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Тем не менее жертва простила супруга, который жестоко ее избил, и подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым.

Однако судья отказал в этом домашнему тирану и признал его виновным, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Также осужденному запретили менять место жительства и выезжать за пределы Новоалтайска.

Ранее в Азербайджане муж избил беременную жену за пересоленную еду, а она попросила суд его простить.