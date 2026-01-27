Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила

На Алтае мужчина, сломавший жене восемь ребер, отделался ограничением свободы
MDV Edwards/Shutterstock/FOTODOM

На Алтае суд отказал в примирении ревнивцу, переломавшему жене кости. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Супруги из Новоалтайска поссорились на почве ревности. Агрессивный муж заподозрил жену в измене и сломал ей восемь ребер. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Тем не менее жертва простила супруга, который жестоко ее избил, и подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым.

Однако судья отказал в этом домашнему тирану и признал его виновным, назначив наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Также осужденному запретили менять место жительства и выезжать за пределы Новоалтайска.

Ранее в Азербайджане муж избил беременную жену за пересоленную еду, а она попросила суд его простить.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!