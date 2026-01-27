Европа обзавелась новым партнером в области обороны

ЕК: Индия и ЕС подписали договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности

Евросоюз и Индия подписали соглашение о партнерстве и безопасности вдобавок к договору о создании зоны свободной торговли между странами. Об этом сообщается на сайт Еврокомиссии.

Представители ЕС и Индии назвали документ «первым всеобъемлющим соглашением меду сторонами в сфере обороны и безопасности», которое углубит взаимодействие в областях: морской безопасности, оборонной промышленности и технологий, кибер- и гибридных угроз, в сфере космоса, борьбы с терроризмом и так далее.

«Лидеры также приветствовали начало переговоров по соглашению о безопасности информации, которое облегчит обмен секретными данными и проложит путь к более тесному сотрудничеству в областях, связанных с безопасностью и обороной», — отмечается на сайте.

На пресс-конференции после заключения соглашения премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что на фоне мировой нестабильности соглашение может стать «стабилизирующим фактором в международной системе».

«Это также подтвердит нашу общую приверженность [международному] порядку, основанному на правилах, это позволит нам расширить масштабы сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и создаст новые возможности для совместного производства нашими оборонными компаниями», — передает слова Моди ТАСС.

20 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС хочет заключить с Индией соглашение о свободной торговле. 27 января на 16-м саммите Индия — ЕС было объявлено об успешном окончании переговоров. На сайте Еврокомиссии сказано, что сделка стала крупнейшим торговым соглашением, которое когда-либо заключали как ЕС, так и Индия. Оно направлено на устранение торговых барьеров и упрощение процедур между двумя странами, на открытие новых экспортных возможностей и на укрепление экономической безопасности.

Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение с Индией «матерью всех сделок» и подчеркнула, что договоренность позволила создать «зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек», выгоду от которой получат обе стороны.

Ранее в Китае увидели повод для «слияния» Европы с БРИКС.