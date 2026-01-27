Аэропорт Домодедово предупредил о задержках рейсов из-за уборки снега

Аэропорт Домодедово предупредил о возможных задержках рейсов до 30 минут

Аэропорт Домодедово предупредил о возможных задержках вылетов и прилетов до 30 минут. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт Домодедово работает штатно. Воздушные суда принимаются и отправляются по расписанию. Незначительные отклонения от расписания до 30 минут могут произойти из-за закрытия взлетно-посадочной полосы на расчистку и отработку реагентами», — говорится в сообщении.

Причиной работ стал сильный снегопад, который продолжается в московском регионе.

До этого авиакомпания Azur Air предупредила о возможных корректировках рейсов из-за сильного снегопада в московском регионе.

Также международный аэропорт Шереметьево был временно закрыт для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение действовали с 9:00 до 12:00 по московскому времени.

Позже в Шереметьево сняли ограничения на полеты.

Ранее россиянам рассказали, как действовать при задержке рейса.