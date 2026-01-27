Суд Кишинева отказался заслушать аргументы главы Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что на заседании Апелляционной палаты Кишинева отказались заслушать доказательства о ее невиновности. Об этом политик написала в Telegram-канале.

По ее словам, заседание продлилось менее получаса.

«За это время моих адвокатов фактически лишили возможности представить доказательства в мою защиту — под предлогом того, что прокурор «уже рассмотрел все материалы дела»», — утверждает Гуцул.

При этом доказательства стороны обвинения суд согласился рассмотреть. Гуцул назвала такую ситуацию нарушением базовых процессуальных принципов.

До этого защита Гуцул сообщила, что обратилась в Европейский суд по правам человека, чтобы обжаловать содержание политика под арестом до окончательного вердикта суда.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год политик ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия рискует исчезнуть с политической карты мира.