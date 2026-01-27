Индия и Евросоюз завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна официально завершила переговоры с Евросоюзом (ЕС) о заключении крупнейшего в своей истории торгового соглашения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы завершили переговоры и заключаем крупнейшее в нашей истории торговое соглашение», — заявил глава правительства на пресс-конференции саммита Индия-ЕС, на полях которого состоялась церемония парафирования текста этого документа.

Моди добавил, что фермеры и малые предприятия Индии получат широкий доступ на рынок ЕС, что позволит расширить инвестиции и создаст новые условия для поездок студентов, рабочих и профессионалов в Евросоюз.

Глава Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, заявил на той же пресс-конференции, что это соглашение позволит создать общий рынок для почти двух миллиардов человек.

20 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС хочет заключить с Индией соглашение о свободной торговле. 27 января на 16-м саммите Индия — ЕС было объявлено об успешном окончании переговоров. На сайте Еврокомиссии сказано, что сделка стала крупнейшим торговым соглашением, которое когда-либо заключали как ЕС, так и Индия. Оно направлено на устранение торговых барьеров и упрощение процедур между двумя странами, на открытие новых экспортных возможностей и на укрепление экономической безопасности.

