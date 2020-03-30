Нефть марки Brent упала ниже $23

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на Лондонской бирже упалана 7,9% — до $22,97 за баррель.

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 году.

Ранее цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года.

Колебания на рынке начались не только из-за коронавируса, но и после того, как участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.