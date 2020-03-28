В Сочи гостиницы выселяют туристов
В Сочи гостиницы выселяют туристов из-за постановления о приостановке бронирования и заселения на курорте, пишет ТАСС.
Сообщается, что туристы, выкупившие туры с авиабилетами, будут доставлены домой чартерными перелетами.
26 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился отменить бронирование и заселение приехавших в гостиницах и отелях на Кубани в нерабочую неделю.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.
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