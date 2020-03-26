Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

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Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

«На фоне общего кризиса и падения курса рубля финансовое положение большинства предприятий отрасли стремительно ухудшается. Крупнейшие региональные производители муки <...> имеют запас сырья на уровне всего лишь двух-трех недель», — говорится в письме.

По мнению предпринимателей, на фоне падения рубля производителям пшеницы стал больше выгоден ее экспорт за границу, нежели продажа на внутреннем рынке, цены на зерно существенно возросли. В текущей ситуации хлебозаводы не могут позволить себе закупать продукцию по «сверхвысоким» ценам.

По словам Гуревича, при таких ценах на каждую тонну муки мельницы понесут убыток в районе 4 тыс. руб.

«Финансовое положение в отрасли усугубляется еще и тем обстоятельством, что с 2017 года многие предприятия фактически лишены субсидирования в виде льготного кредитования», — сообщили в Минсельхоз производители муки.

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