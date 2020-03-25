Путин предложил ввести налог в 13% на проценты по банковским вкладам
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны предложил рассмотреть возможность введения налога для физических лиц на доход с банковских вкладов и инвестиций в ценные бумаги, размер которых превышает один миллион рублей.
По словам президента, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет со стандартной ставкой в 13%. Данная практика уже существует в других странах мира, но до сих пор не была введена в России.
«Подчеркну, такая мера затронет порядка 1% вкладчиков», — сказал Путин.
Также он отметил, что несмотря на нововведения, условия для вкладов в российские банки останутся одними из наиболее привлекательных в мире.
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