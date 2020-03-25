Путин предложил рассчитывать больничный из суммы не менее одного МРОТ

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Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам предложил, чтобы больничный рассчитывался из суммы не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12 130 рублей.

По его словам, такая норма будет действовать до конца 2020 года, а затем правительство примет решение с учетом ситуации.

«Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работ», — сказал политик.

Также глава государства выступил с инициативой увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.

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