РЖД отменят ряд поездов в Петербург из-за коронавируса

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В связи со снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса РЖД отменят курсирование нескольких поездов в Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточняется, будут отменены поезда 25/26, 32/31, 224/223, 280/279 и 288/287 из Москвы в Петербург и обратно.

Также будет сокращено количество поездов дальнего следования других направлений по России. В их число войдут маршруты Москва — Нижний Новгород, Белгород – Москва, Екатеринбург — Казань, Иркутск – Забайкальск.

Отмечается, что пассажиры смогут совершить запланированные поездки в те же или близкие к ним даты либо вернуть деньги за билет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.