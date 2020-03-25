РЖД отменят ряд поездов в Петербург из-за коронавируса
В связи со снижением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса РЖД отменят курсирование нескольких поездов в Санкт-Петербург. Об этом пишет РИА «Новости».
Как уточняется, будут отменены поезда 25/26, 32/31, 224/223, 280/279 и 288/287 из Москвы в Петербург и обратно.
Также будет сокращено количество поездов дальнего следования других направлений по России. В их число войдут маршруты Москва — Нижний Новгород, Белгород – Москва, Екатеринбург — Казань, Иркутск – Забайкальск.
Отмечается, что пассажиры смогут совершить запланированные поездки в те же или близкие к ним даты либо вернуть деньги за билет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.