Из-за карантина спрос россиян на онлайн-кинотеатры вырос в 4 раза
Эксперты компании Ozon выяснили, что на фоне распространения коронавируса заинтересованность россиян в товарах домашнего досуга выросла более чем на 75%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам аналитиков, самый большой рост — в четыре раза — показали продажи подписок на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы.
Продажи товаров для ремонта выросли на 296%, настольных игр — на 150%, товаров для хобби и творчества — на 120%, книг — на 110%.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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