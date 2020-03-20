«AliExpress Россия» компенсирует клиентам 90 млн рублей
Торговая площада «AliExpress Россия» компенсирует клиентам около 90 млн рублей за ожидание посылок из Китая из-за коронавируса, пишет «Интерфакс».
Компенсации получат те, кто ждали покупки больше десяти дней из-за карантина в Китае.
Отмечается, что 16 марта «AliExpress Россия» завершила все недопоставки. 17 марта компания заявила, что 95% ее поставщиков вернулись к работе в обычном режиме.
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