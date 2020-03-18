Курс доллара превысил 79 рублей, курс евро — 85 рублей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/12/12926012/Depositphotos_81462952_l-2015-pic905-895x505-19139.jpg">

Курс доллара превысил 79 рублей, курс евро поднялся выше 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар, достигнув минимального значения с 2016 года, опустился до 77 рублей. Евро сегодня также побил рекорд февраля 2016 года.

Ранее стало известно, что цена на нефть марки Brent показала минимальное значение с января 2016 года.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.