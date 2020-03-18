Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

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Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.

В ходе проверок были обнаружены 4 443 нарушения, суммарный ущерб которых составил 884,6 млрд рублей, говорится в отчете. По материалам ведомства генеральная прокуратура возбудила 25 уголовных дел. Также благодаря работе Счетной палаты в бюджет удалось вернуть 4,52 млрд рублей.

Кроме того, по результатам проверок инспекторы Счетной палаты возбудили 52 дела об административных правонарушениях, 40 должностных и юридических лиц были привлечены к административной ответственности.

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