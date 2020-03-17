Правительство пересмотрит оплату больничных из-за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 17 марта правительство пересмотрит порядок выдачи и оплаты больничных листов из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
«Помещение граждан под карантин — мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан», — сказала Голикова.
В России 114 человек заразились коронавирусом. 109 случаев протекают в легкой форме. Также появилась информация, что власти Москвы могут ввести режим жесткого карантина.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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