Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

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Судно «Академик Черский», способное помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», изменило маршрут. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Vesselfinder.

Как отмечается, в настоящее время принадлежащий «Газпром флоту» трубоукладчик находится у северного побережья острова Мадагаскар и направляется в сторону Коморских островов и побережья Мозамбика.

Однако в графе «место назначения» в карточке судна по-прежнему указан Суэц в Египте, куда «Академик Черский» должен прибыть к 25 марта.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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