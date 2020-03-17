Рубль растет к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 17 марта, рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.08, курс доллара снизился на 52 коп. и составил 74,13 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 80 коп., до 82,6 руб.

Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,36% — 30,77 доллара за баррель.

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Колебания рынка начались после развала сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. Страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и в результате с 1 апреля они не будут связаны ограничениями на добычу.

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