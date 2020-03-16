В РЖД рассказали, где будут работать проводники отмененных зарубежных поездов
В РЖД рассказали, где будут работать проводники российских поездов зарубежных маршрутов, которые были отменены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным пресс-службы компании, работники будут находиться две недели на карантине, а затем пойдут работать на внутрироссийских маршрутах.
Ранее были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— РЖД отменяет поезда на Украину и в Молдавию
— РЖД приостанавливает движение поездов в Узбекистан и Азербайджан