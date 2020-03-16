В РЖД рассказали, где будут работать проводники отмененных зарубежных поездов

В РЖД рассказали, где будут работать проводники российских поездов зарубежных маршрутов, которые были отменены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-службы компании, работники будут находиться две недели на карантине, а затем пойдут работать на внутрироссийских маршрутах.

Ранее были отменены рейсы в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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