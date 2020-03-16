Эксперт счел своевременным решение ФРС США о снижении базовой ставки

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов прокомментировал принятое Федеральной резервной системой США решение о снижении ключевой ставки до 0,25% из-за распространения COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».

Он назвал данное решение своевременным. По его мнению, такое снижение ставки сигнализирует о том, что ФРС имеет основания предвидеть значительное замедление мировой экономики.

Именно с целью предотвращения этого процесса и снижения финансовых рисков ФРС прибегла к такой мере.

Ранее ФРС снизила базовую ставку. Так, процентная ставка была опущена до 0 — 0,25% на фоне распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболеванию. вызываемому новым типом коронавируса, присвоено официальное название COVID-19.