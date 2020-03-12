Путин рассказал о притоке и оттоке финансов из России

Президент России Владимир Путин рассказал о притоке и оттоке финансов из РФ за время его президентства. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

На вопрос журналиста, сколько денег из страны утекло за то время, что Путин является президентом, он ответил, что «утекло не много денег».

По его словам, отток капитала имеет место быть, но в разные годы это происходило по-разному. Глава государства отметил, что процесс притока и оттока является вполне естественным для любого государства.

«Но чем более стабильными у нас будут правила игры, чем более надёжной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее», — подчеркнул Путин.

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