Тюменец пошел показывать машину покупателю и бесследно исчез

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 30-летнего мужчины, который вышел на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля и не вернулся. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел вечером 4 декабря, тюменец выставил на продажу свой автомобиль Kia Optima. Вечером ему поступил звонок от потенциального покупателя, тюменец вышел во двор, чтобы показать машину. Один из приехавших сел в автомобиль продавца, они уехали якобы на проверку машины и не вернулись.

На следующий день родственники, обеспокоенные исчезновением, узнали от сообщества автолюбителей, что в Екатеринбурге кто-то пытается продать автомобиль, похожий на Kia Optima пропавшего. При попытке задержания один из подозреваемых был пойман, а второй скрылся на машине, принадлежавшей пропавшему тюменцу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

