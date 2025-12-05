Синоптик предупредил о сильном похолодании в Сибири

Вильфанд: к концу недели в Сибири похолодает до -35... 40°C

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что к концу недели жителей Сибири ждет сильное похолодание.

По его словам, морозы до -40°C установятся из-за захода воздуха со стороны Северного Ледовитого океана.

«В конце этой недели, особенно в начале следующей, температура (в Сибири. — «Газета.Ru») резко понизится <...> Cильнейшее похолодание, от оттепели к 35-40-градусным морозам», — отметил синоптик.

Он уточнил, что сейчас на территории Сибири на 8-10°C теплее нормы, но в начале следующей недели будет на 20°C холоднее. К примеру, на юге Красноярского края ожидаются морозы до -40°C.

Накануне Telegram-канал «Сектор Е Шерегеш» сообщал, что в населенном пункте произошел «снежный апокалипсис». В поселке парализовало движение. Туристы с трудом выезжают с территории популярного горнолыжного курорта из-за высоких сугробов.

По мнению жителей и местных гостей, ходить пешком по поселку трудно, потому что все улицы завалены снегом. Из-за этого на дорогах возникают большие пробки. Местные жители рекомендовали передвигаться на снегоходах и брать в руки лопаты для оперативного расчистки территории.

