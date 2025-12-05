На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Правительство Ивановской области: в регионе действует угроза атаки БПЛА
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Власти Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«Система предупреждения атак приведена в действие», — говорится в сообщении.

Власти советуют местным жителям сохранять спокойствие и следить за оповещениями оперштаба. При обнаружении беспилотников в воздухе или обломков на земле следует звонить по номеру 112.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Артамонов призвал жителей региона оставаться оставаться дома и не подходить к окнам до отбоя сигнала «угроза атаки БПЛА».

5 декабря начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин рассказал, что в Центральном федеральном округе РФ в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены более 11 тысяч жилых домов и 193 социально-значимых объекта.

Генерал-майор подчеркнул, что количество поврежденных объектов топливно-энергетического комплекса увеличилось практически в два раза по сравнению с 2024 годом.

Ранее Кадыров назвал атаку беспилотников на Грозный признаком бессилия ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами