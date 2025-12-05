В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Власти Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«Система предупреждения атак приведена в действие», — говорится в сообщении.

Власти советуют местным жителям сохранять спокойствие и следить за оповещениями оперштаба. При обнаружении беспилотников в воздухе или обломков на земле следует звонить по номеру 112.

Накануне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Артамонов призвал жителей региона оставаться оставаться дома и не подходить к окнам до отбоя сигнала «угроза атаки БПЛА».

5 декабря начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин рассказал, что в Центральном федеральном округе РФ в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены более 11 тысяч жилых домов и 193 социально-значимых объекта.

Генерал-майор подчеркнул, что количество поврежденных объектов топливно-энергетического комплекса увеличилось практически в два раза по сравнению с 2024 годом.

Ранее Кадыров назвал атаку беспилотников на Грозный признаком бессилия ВСУ.