В Липецкой области средства ПВО отражают атаку беспилотников

Артамонов: на территории Липецкой области работают ПВО и средства подавления
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства подавления работают на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Работают ПВО и средства подавления», — написал он.

Артамонов призвал жителей региона оставаться оставаться дома и не подходить к окнам до отбоя сигнала «угроза атаки БПЛА», который был объявлен в 21:36.

4 декабря губернатор сообщил, что многоэтажный дом в Липецке получил повреждения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника. По его словам, было незначительно повреждено остекление балкона. Обошлось без пострадавших. Мэру Липецка Роману Ченцову было поручено провести оценку причиненного ущерба, чтобы в дальнейшем оказать помощь гражданам.

Ранее Кадыров вызвал ВСУ на бой «лицом к лицу» после атаки беспилотника по небоскребу «Грозного-Сити».

