Цена на нефть снизилась на 4% после закрытия въезда в США для европейцев

Нефть дешевеет после слов президента США Дональда Трампа о закрытии на 30 дней въезда в США для туристов из Европы, сообщает CNBC.

Как отмечается, цены на нефть на азиатских рынках опустились на 4-5%. На лондонской бирже фьючерсы на Brent снизились на 4,4%, до $34,22 за баррель. Кроме того, на 4,2% уменьшилась стоимость фьючерсов на WTI — $31,60 за баррель, и упали на 4% фьючерсы S&P 500.

Ранее падение цен на нефть происходило из-за ситуации с коронавирусом и после выхода России из сделки ОПЕК+.

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