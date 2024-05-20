В Иране назначили нового главу МИД после гибели предыдущего

Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни назначили главой МИД после гибели предыдущего министра Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения президентского вертолета. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«После кончины Хосейна Абдоллахияна, министра иностранных дел нашей страны, с одобрения правительственного совета Али Багери, политический заместитель МИД, был избран главой этого министерства и международного комитета», — говорится в сообщении.

Исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибли. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Операция по поиску тел завершилась, их направили в Тебриз.

Ранее в Израиле отвергли причастность к гибели президента Ирана Раиси.