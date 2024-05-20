Бизнесмен Дотком предсказал последствия ударов британским оружием по РФ

Великобритания не сможет избежать прямого конфликта с РФ, если украинские войска начнут использовать ее ракеты для ударов по российской территории. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего в мире сервиса для обмена файлами Megaupload Ким Дотком.

Бизнесмен отметил, что «биполярный Лондон» не раз говорил о нежелании вступать в прямое противостояние с Москвой. Но в то же время британские власти допускают возможность применения ракет большой дальности, предоставленных Украине, для поражения объектов глубоко внутри территории РФ.

«Немного нереально?» — написал Дотком.

По его словам, при проведении подобных операций Вооруженным силам Украины (ВСУ) обязательно понадобится помощь британских экспертов по ракетам и целевой разведки королевства. Он уточнил, что этот факт «очевиден».

В начале мая британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон посетил Украину с рабочим визитом. Во время поездки он заявил, что у Киева якобы есть право наносить удары по целям на российской территории при помощи полученного от королевства оружия.

Ранее главу МИД Великобритании призвали «не тыкать русского медведя палкой».