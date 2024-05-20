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ФНС заблокировала счета Ники Белоцерковской

Счета блогерши Белоцерковской заблокировали из-за долга в 1,1 млн рублей

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belonika/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российской блогерши Вероники (Ники) Белоцерковской (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Счета были заблокированы из-за долга Белоцерковской перед ФНС — она задолжала налоговикам 1,1 млн рублей.

В октябре 2023 года Белоцерковская была дважды оштрафована на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах — она не сопровождала свои посты необходимой маркировкой и не предоставила необходимые отчеты о работе и финансировании в Минюст.

В феврале 2023 года Белоцерковская была заочно приговорена к девяти годам колонии за распространение недостоверных сведений о Вооруженных силах России.

Накануне бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) общественники потребовали признать спонсором терроризма и госизменником. Поводом для жалобы в Генпрокуратуру стало одно из последних видео Чичваркина, в котором он вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявил о сборе средств в два украинских фонда, которые спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ), на мероприятии, организованном Белоцерковской.

Ранее сестру Пьера Нарцисса обманули при покупке участка.

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