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Оливия Родриго едва не оголила грудь на концерте

У певицы Оливии Родриго расстегнулся бюстгальтер во время концерта в Лондоне

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martareismatias/TikTok

У певицы Оливии Родриго расстегнулся кожаный бюстгальтер во время выступления в рамках мирового турне Guts в Лондоне. Об этом сообщает Page Six.

Исполнительница уточнила, что предмет одежды расстегнулся сзади, когда она исполняла песню «Love is Embarrassing». Танцор безуспешно попытался помочь артистке, пока Родриго придерживала рукой кожаное изделие. Певица продолжила концерт, несмотря на инцидент.

Недавно сообщалось, что супермодель Наташу Поли раскритиковали за слишком откровенный наряд в Каннах. Знаменитость вышла на красную дорожку в черном «голом» платье Mugler, которое дополнила туфлями с острым мысом, серьгами и браслетом.

«Что это? Извините, но это ужасно», «Почему люди надевают все меньше и меньше одежды? Мы видим их интимные зоны», «Ждала от Наташи чего-то более элегантного», «Это платье ужасно», — написали в комментариях интернет-пользователи.

До этого Собчак восхитила фанатов выходом в платье-комбинации на Каннском фестивале.

Ранее уехавшего из России Бурковского заметили на Каннском кинофестивале.

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