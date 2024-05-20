Ученый объяснил, как в Иране будут выбирать нового президента

В Иране в ближайшее время создадут комиссию по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов, рассказал доктор исторических наук, член Европейского общества иранистов Владимир Юртаев. Вся процедура с организацией и проведением выборов займет достаточно много времени – минимум до Нового года, заявил он в беседе с RT.

Эксперт подтвердил, что временно исполняющим обязанности президента будет вице-президент Мохаммад Мохбер. После назначения по решению верховного лидера республики Али Хаменеи сформируют комиссию по проведению выборов.

«То есть эта процедура как минимум до Нового года может продлиться, а то и больше», — отметил Юртаев.

Уход из жизни президента Ибрагима Раиси эксперт назвал большой утратой, напомнив, что он возглавлял дружественную по отношению к России страну, а также был самостоятельным в международных делах и вел страну суверенным путем.

Напомним, вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение 19 мая. Всего на борту находились восемь человек, никто из них не выжил. Обязанности президента на 50 дней перейдут к его первому заму Мохаммаду Мохберу, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране объявили дату первого после инцидента с Раиси заседания парламента.