Киркоров улыбался во время выступления Успенской, несмотря на судебную тяжбу

Певица Любовь Успенская выступила в финале музыкального проекта «Новая Фабрика звезд», где в кресле жюри сидел Филипп Киркоров.

Артистка исполнила на сцене песню «К единственному нежному» вместе с «фабрикантками» Марией Гордеевой и Ноной Еганян. Киркоров во время выступления Успенской улыбался и покачивался в такт музыке, несмотря на конфликт между звездами.

17 мая сообщалось, что Успенская подала досудебную претензию к Киркорову из-за слов о попрошайке. Она уточнила, что речь идет о недавнем интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него.

В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что «ничего не знает» о претензии и предположил, что она может быть «ответом» на иск, который певец подал к Успенской ранее.

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. В ответ артистка в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

Ранее стало известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд».