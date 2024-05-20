Власти Грузии назвали закон об иноагентах гарантией мира

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах, или закон о прозрачности иностранного влияния, станет гарантией долгосрочного мира. Его слова приводит РИА Новости.

По словам премьера, закон об иноагентах поддерживают более 60% населения страны.

«Закон о прозрачности поможет нам в том, чтобы в Грузии был обеспечен долгосрочный мир, что требуется для нашей страны и народа», — пояснил Кобахидзе.

До этого спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламент Грузии преодолеет вето президента страны Саломе Зурабишвили на законопроект.

Президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. По словам Зурабишвили, закон является препятствием на «европейском» пути Грузии. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.