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Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии заявил, что преодолеет вето президента на закон об иноагентах

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РИА «Новости»

Парламент Грузии преодолеет вето президента страны Саломе Зурабишвили на законопроект. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Конечно же, парламент преодолеет это вето [на закон об иноагентах], так как это еще раз показывает, что закон является грузинским», — сказал Папуашвили журналистам.

До этого президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов. Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили выступил против вмешательства в дела страны зарубежных дипломатов, которые приняли участие в протестах, вызванными этим законопроектом.

19 мая Зурабишвили попросила французского президента Эммануэля Макрона приехать на День независимости страны, чтобы окончательно «избавить Кавказ от советского ига» и влияния Москвы.

Ранее в парламенте Грузии назвали антиконституционным вето Зурабишвили на закон об иноагентах.

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