Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолеет вето президента страны Саломе Зурабишвили на законопроект. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Конечно же, парламент преодолеет это вето [на закон об иноагентах], так как это еще раз показывает, что закон является грузинским», — сказал Папуашвили журналистам.

До этого президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов. Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили выступил против вмешательства в дела страны зарубежных дипломатов, которые приняли участие в протестах, вызванными этим законопроектом.

19 мая Зурабишвили попросила французского президента Эммануэля Макрона приехать на День независимости страны, чтобы окончательно «избавить Кавказ от советского ига» и влияния Москвы.

Ранее в парламенте Грузии назвали антиконституционным вето Зурабишвили на закон об иноагентах.