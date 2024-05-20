В Иране прошло заседание глав всех ветвей власти после гибели президента

В Иране для определения дальнейшей работы правительства республики после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти, парламента и исполняющего обязанности президента. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Совещание организовал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. На встрече было подчеркнуто, что «необходимо продолжать служение народному правительству».

Глава парламента Мохаммад Бакер Галибаф и глава судебной власти Голямхосейн Мохсени-Эжеи заявили вице-президенту о полной готовности к общей работе для выполнения полномочий исполнительной власти.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

Позднее в Тегеране подтвердили, что никто из находившихся на борту вертолета, перевозившего Раиси, не выжил после крушения. Всего на борту вертолета было восемь человек, в том числе глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что перевозивший президента Ирана вертолет был производства США.