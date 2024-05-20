Духовный лидер Ирана выразил соболезнования по поводу гибели Раиси

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавшей его делегации. Об этом сообщает агентство IRNA.

«С большой печалью и сожалением получил горькую новость о мученической смерти народного президента <…> Эбрахима Раиси и его дорогих товарищей», — сказал Хаменеи.

По информации агентства Tasnim, в Иране объявлен пятидневный траур.

Также Хаменеи уточнил, что согласно статье 131 конституции, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны в течение 50 дней до проведения президентских выборов.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибли. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек.

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.