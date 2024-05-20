США представят законопроект о санкциях против грузинских политиков

В конгрессе США представят законопроект о введении санкций против ряда политиков Грузии, ответственных за продвижение закона об иностранном влиянии или иноагентах. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ.

По данным издания, эти чиновники могут столкнуться с заморозкой активов и запретами на передвижение.

В законопроекте, в частности, отмечено, что Грузия открыто атаковала организации США и других стран Запада по продвижению демократии, при этом стремясь к укреплению связей с Российской Федерацией, а также Китаем.

Законопроект предусматривает санкции против правительственных чиновников, представителей правоохранительных органов и служб безопасности, говорится в статье.

Известно также, что текст законопроекта был разработан несколько месяцев назад. Конгрессмен Джо Уилсон представит документ 20 мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов. Председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили выступил против вмешательства в дела страны зарубежных дипломатов, которые приняли участие в протестах, вызванными этим законопроектом. Главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили считает, что ЕС продолжит раскачивать ситуацию в стране. Подробнее о принятии скандального закона – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что парламент Грузии намерен преодолеть вето президента на закон об иноагентах.