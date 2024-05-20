Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине объявили в розыск около 100 тысяч уклонистов

«Страна.ua»: полиция Украины получила запросы на поиск 94,5 тысяч уклонистов

close
100%
РИА «Новости»

Территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) Украины передали в правоохранительные органы запросы на поиски около 100 тыс. граждан, уклоняющихся от призыва на службу в армии. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что всего полицейских попросили установить местонахождение 94,5 тыс. человек. При этом больше всего мужчин, которые избегают мобилизации, проживают в Днепропетровской области. Здесь от призыва уклонились более 38 тыс. граждан, из которых за последние четыре месяца удалось найти около 5,5 тыс. граждан.

«Еще 9 115 запросов — в Черниговской [области], из них 1 429 [жителей] найдены. 4 664 [человека] в Харьковской [области], найдены — 1 954», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что в статистику были включены данные не по всем областям Украины. Поэтому реальное количество уклонистов в стране может быть еще больше, резюмировали авторы публикации.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для людей, уклоняющихся от службы в армии. Теперь за неявку в ТЦК по повестке или нежелание обновлять учетные данные военнообязанным гражданам грозит заочный штраф в размере до 25,5 тыс. гривен, а также возможная блокировка банковских счетов.

Ранее на Украине назвали число уклонистов, доставленных в киевские военные комиссариаты с начала 2024 года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами