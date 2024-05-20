На Украине объявили в розыск около 100 тысяч уклонистов

Территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) Украины передали в правоохранительные органы запросы на поиски около 100 тыс. граждан, уклоняющихся от призыва на службу в армии. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что всего полицейских попросили установить местонахождение 94,5 тыс. человек. При этом больше всего мужчин, которые избегают мобилизации, проживают в Днепропетровской области. Здесь от призыва уклонились более 38 тыс. граждан, из которых за последние четыре месяца удалось найти около 5,5 тыс. граждан.

«Еще 9 115 запросов — в Черниговской [области], из них 1 429 [жителей] найдены. 4 664 [человека] в Харьковской [области], найдены — 1 954», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что в статистику были включены данные не по всем областям Украины. Поэтому реальное количество уклонистов в стране может быть еще больше, резюмировали авторы публикации.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для людей, уклоняющихся от службы в армии. Теперь за неявку в ТЦК по повестке или нежелание обновлять учетные данные военнообязанным гражданам грозит заочный штраф в размере до 25,5 тыс. гривен, а также возможная блокировка банковских счетов.

Ранее на Украине назвали число уклонистов, доставленных в киевские военные комиссариаты с начала 2024 года.