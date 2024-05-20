В США напомнили Украине о потерянных территориях

За прошедший период 2024 года российские войска в ходе наступательных действий получили больше территории, чем соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом. На это обратил внимание Паси Паройнен, аналитик финской группы Black Bird, исследующей спутниковые снимки и кадры с поля боя, передает The New York Times (NYT).

По его словам, частью стратегией Киева по срыву продвижения России стала продолжительная воздушная кампания против ее объектов, которые поставляют топливо и другие продукты нефтепереработки.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, позднее были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Глубокое и Красное.

Ранее в сети появилось видео отступления специального подразделения украинской разведки в Харьковской области.