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Погибшего при крушении вертолета президента Ирана похоронят 21 мая

Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая

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Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, которые погибли в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на высокопоставленного чиновника при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасана Хакикияна, передает ТАСС.

Он рассказал, что после доставки тел погибших в город пройдет судебно-медицинская экспертиза.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней, до новых президентских выборов.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибли. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Операция по поиску тел завершилась, их направили в Тебриз.

Ранее в Израиле отвергли причастность к гибели президента Ирана Раиси.

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