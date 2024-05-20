Сестру Пьера Нарцисса обманули при покупке участка

Сестру певца Пьера Нарцисса Викторию Пьер-Мари обманули при покупке участка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Виктория Пьер-Мари купила незаконно оформленный участок площадью 11 соток в садовом товариществе «Тихие зори» 10 лет назад за более чем 2 млн рублей. Там певица планировала записывать свое кулинарное шоу.

После выяснилось, что экс-владелица участка и глава СНТ Мария Грива по поддельным документам поставила электростолбы в поселке. Она вышла из состава учредителей и членов садового товарищества, передала столбы «Россетям» и скрылась. Кроме того, Пьер-Мари обнаружила, что СНТ «Тихие зори» никогда не существовало, а земля под домом — природоохранная. Полиция завела дело по статье «Мошенничество».

Накануне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил проинформировать россиян о новых схемах мошенничества через художественный сериал с популярными актерами. Он указал на то, что сейчас мошенники стали не только вести переписки с гражданами якобы от лица их руководителей, но и научились подделывать голоса руководителей в мессенджерах.

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