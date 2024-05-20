Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестру Пьера Нарцисса обманули при покупке участка

Сестра певца Пьера Нарцисса Пьер-Мари купила незаконно оформленный участок

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Сестру певца Пьера Нарцисса Викторию Пьер-Мари обманули при покупке участка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Виктория Пьер-Мари купила незаконно оформленный участок площадью 11 соток в садовом товариществе «Тихие зори» 10 лет назад за более чем 2 млн рублей. Там певица планировала записывать свое кулинарное шоу.

После выяснилось, что экс-владелица участка и глава СНТ Мария Грива по поддельным документам поставила электростолбы в поселке. Она вышла из состава учредителей и членов садового товарищества, передала столбы «Россетям» и скрылась. Кроме того, Пьер-Мари обнаружила, что СНТ «Тихие зори» никогда не существовало, а земля под домом — природоохранная. Полиция завела дело по статье «Мошенничество».

Накануне депутат Госдумы Антон Горелкин предложил проинформировать россиян о новых схемах мошенничества через художественный сериал с популярными актерами. Он указал на то, что сейчас мошенники стали не только вести переписки с гражданами якобы от лица их руководителей, но и научились подделывать голоса руководителей в мессенджерах.

Ранее Анна Семенович вспомнила, как перенесла пневмонию на ногах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами